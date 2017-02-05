Конгрес США знову розгляне питання про надання Києву летальної зброї

У США Палата представників прийняла до розгляду законопроект про надання Україні летальної зброї. Однак документ "застряг" в Сенаті.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, нещодавно законопроект знову надійшов до Конгресу. Його внесли демократ Еліот Енгель і республіканець Адам Кінзінгер. У тексті документа розглядається можливість надання Києву летальної оборонної зброї.

Цього разу законопроект розглядатиме новий склад конгресменів, яких обрали в листопаді минулого року.