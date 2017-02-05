Франція: незалежний кандидат Макрон випереджає ультраправу Марін Лю Пен

Незалежний кандидат у президенти Франції Емманюель Макрон зібрав тисячі прихильників на мітингу в Ліоні. Колишній міністр економіки та лідер руху “Вперед” (En marche) уперше за час кампанії деталізував свою передвиборчу програму. Головні пріоритети для Макрона – безпека, робочі місця та екологія.

Своїм першим завданням на посаді президента він вважає викорінення загрози тероризму. Макрон хоче збільшити видатки на оборону до 2% ВВП, а також підтримує ідею побудови спільної з Німеччиною європейської системи оборони.

Під час виступу кандидат не згадував Дональда Трампа, однак закликав науковців, які потрапили в опалу президента США, переїхати до Франції.

“Хочу запевнити, що у моїй програмі не буде жодних стін. У нас є європейські кордони, і саме вони гарантують нам справжню безпеку”, – заявив Макрон.

Шанси Еманнюеля Макрона суттєво зросли на тлі скандалу довкола дружини правого кандидата Франсуа Фійона. За останніми опитуваннями, у першому турі виборів Макрон все ще поступається фаворитці перегонів ультраправій Марін Ле Пен. Але в другому турі випереджає її, здобуваючи 63%.