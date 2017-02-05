Народ змусив владу Румунії відмінити указ щодо декриміналізації корупції

У телезверненні прем‘єр країни Сорін Ґріндяну заявив, що постанову буде скасовано під час засідання кабінету міністрів в неділю.

“Я не хочу розколу у Румунії. Не можна допустити, аби наша країна розділилася. На

мою думку, все, що відбувається зараз, розколює Румунію надвоє, якщо не на більше частин. Це те, чого я хотів би найменше”, – сказав прем‘єр.

Упродовж тижня десятки тисяч румунів виходили на вулиці найбільших міст, протестуючи проти рішення уряду декриміналізувати корупційні злочини, збитки від яких не перевищують 44 тисяч євро. Одна з акцій у Бухаресті об‘єднала близько 300 тисяч людей.

На думку демонстрантів, указ, який мав набути чинності 10 лютого, ставив під загрозу боротьбу з корупцією в країні, і грав на руку керівній Соціал-демократичній партії. Лідера останньої Лівіу Драґнеа засудили умовно за розкрадання державних коштів у розмірі 24 тисяч євро.