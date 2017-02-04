Ле Пен хоче вивести Францію з НАТО

Лідер французьких націоналістів Марін Ле Пен представила на суд громадськості передвиборну програму з 144 пунктів. Ле Пен вважає за необхідне посилити "обороноздатність країни у всіх сферах". Для цього Франції необхідно залишити НАТО, щоб не брати участь в сумнівних війнах, пише ТАРС.

Ле Пен пропонує побудувати другий французький авіаносець "Рішельє", збільшити військовий бюджет до 3% від ВВП за п'ять років, збільшити число військовослужбовців на 50 тисяч осіб. Також у Франції потрібно повернути військовий обов'язок, мінімальний термін якого буде дорівнювати трьом місяцям ", - вважає Ле Пен.