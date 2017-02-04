Світ охопили протести проти Трампа

Демонстранти охрестили “расистським” його указ щодо заборони на в‘їзд громадянам 7 мусульманських країн.

Також присутні вимагали, аби британська прем‘єрка Тереза Мей скасувала своє запрошення президентові США відвідати Сполучене Королівство. Відповідну петицію уже підписали близько двох мільйонів людей. Тепер у парламенті зобов‘язані організувати дебати щодо запланованого цього року візиту Трампа.

“На мою думку, люди в усьому світі відчувають огиду до Трампа. Вони вважають, що його дії невиправдані. По суті, йдеться про перетворення мусульман з 7 країн на персон нон-ґрата. Чотири з цих країн зазнали бомбардувань і були окуповані американськими військами. Те, що відбувається, суперечить громадянським свободам і правам людини, і лише посилює расизм. Я вважаю, що це також призведе до зростання терористичної загрози”, – каже речниця руху “Stop the War Coalition”.

Не будувати стін між людьми закликали нового господаря Білого Дому і учасники ходи в Парижі. Там на вулиці вийшли близько 3 тисяч протестувальників, незгодних з діями Дональда Трампа.

Гасла, сповнені критики президента США, лунали і в австралійському Сіднеї. З прем‘єром цієї країни Трамп уже встиг посваритися по телефону, обговорюючи угоду щодо прийому нелегалів з Австралії, укладену Бараком Обамою.