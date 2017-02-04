Нігерійський хлопчик, від якого вжахнувся весь світ, іде в школу

Виснажений нігерійський хлопчик з відомого у всьому світі знімка йде в школу. Дитину врятувала працівниця датської благодійної організації.

Як повідомляє The Independent, датчанка Аня Рінггрен Ловен змогла виходити малюка, який ще рік тому був у жахливому стані. Тоді співробітниця організації опублікувала знімок, як напуває дитину водою.

Аналогічний кадр також з'явився на її сторінці Facebook. Однак тепер малюк носить чистий одяг і зумів набрати вагу. Датчанка зуміла врятувати хлопчика, від якого відмовилися батьки через підозри у чаклунстві.