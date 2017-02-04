В італійських Альпах врятували всіх лижників, які опинилися під лавиною

В італійських Альпах врятували всіх лижників, які опинилися під лавиною

Один із постраждалих залишається у важкому стані.

Джерело: Відомості

У ході рятувальної операції співробітникам екстрених служб Італії вдалося витягнути з-під снігу всіх гірськолижників, на яких зійшла лавина. Стихія розбушувалася вдень 4 лютого в районі перевалу Селла Нивеа.

Як повідомляють зарубіжні ЗМІ, один з лижників, що  опинився у сніговій пастці, отримав важкі травми. За станом його здоров'я стежать лікарям.

Нагадаємо, що 18 січня схід лавини стався близько італійського готелю "Рігопьяно", де загинули 29 людей. 

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