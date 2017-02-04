Жириновський запропонував Лукашенку віддати Білорусь Росії

"Є така російська приказка: ласкаве теля дві матки ссе", - сказав він додавши, що білоруський керівник "висмоктав з Росії" все, що можна.

За словами Жириновського, Лукашенко хоче, щоб Білорусь залишалася окремою державою, але могла отримувати блага за внутрішніми російськими цінами.

"Тоді давайте ви будете частиною нашої держави", - заявив він на з'їзді ЛДПР.

Нагадаємо, Лукашенко розкритикував Росію на прес-конференції для журналістів.