Трамп роздратований прослуховуванням його телефонних розмов

Про це повідомив його прес-секретар Шон Спайсер в інтерв'ю телеканалу «Фокс ньюс». За його словами, це тривожний факт і «президент ставиться до цих витоків дуже серйозно». Нагадаю, в американській пресі з'явилися подробиці телефонної розмови Трампа з президентом Мексики Енріке Пеньей Ньєто, в ході якого американський лідер нібито погрожував застосувати війська, якщо влада сусідньої держави не зможе приборкати «поганих хлопців». Про що конкретно йдеться, не уточнювалося. Газета «Вашингтон пост» також опублікувала матеріал, в якому йшлося про те, що телефонна розмова Трампа і прем'єра Австралії Малколма Тернбулла в минулі вихідні нібито пройшла у вкрай недоброзичливій атмосфері і була різко обірвана американською стороною.