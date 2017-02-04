У Румунії тривають акції проти рішень уряду про амністію

У Бухаресті близько 150-ти тисяч людей намагалися заблокувати будівлю уряду. Як відзначили в МВС, великих заворушень не було.

Деякі протестувальники намагалися влаштувати провокації - вони кидали в поліцейських каміння і пляшки, намагалися прорватися через поліцейський кордон. Організатори акцій обіцяють влаштувати наймасовіший протест в історії країни цієї неділі.

Причиною народних бунтів стало пом'якшення антикорупційного законодавства. Протестуючі побоюються, що в результаті поправок на свободу вийдуть корумповані політики, а з ними ряд небезпечних злочинців.

Акції підтримки румунських маніфестантів пройшли в Молдові і Німеччині. Кілька сотень людей зібралися в центрі Кишинева. В руках учасники протесту тримали молдовські та румунські прапори. Вони закликали уряд сусідньої країни піти у відставку.

У Берліні близько трьохсот мітингувальників з транспарантами зібралися біля будівлі посольства Румунії. Акція протесту закінчилася біля Бранденбурзьких воріт.