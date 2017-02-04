Дія імміграційного указу Дональда Трампа призупинена судом

На виконання указу президента США Дональда Трампа, спрямованого на посилення імміграційного режиму, федеральним судом в американському Сіетлі введена тимчасова заборона. Судове розпорядження діє в масштабах всієї країни.

В даному випадку мова йде про виконавчий указ президента Сполучених Штатів, відповідно до якого США на 90 днів припиняють в'їзд в країну громадянам семи держав переважно з мусульманським населенням.

Позов, спрямований на скасування положень указів президента США про посилення імміграційного контролю, подала у федеральний суд Сіетла генеральна прокуратура штату Вашингтон, яка домагається того, щоб ці заходи були визнані неконституційними. Пізніше до цього позову приєдналися влади штату Міннесота. Введена тимчасова заборона на виконання указу президента США буде діяти до тих пір, поки даний позов розглядається судом.

У ході судових слухань представники влади США наполягали на тому, що у штату немає ніяких підстав заперечувати правомірність президентських указів, проте суддя з цим не погодився. За його словами, штат надав необхідні докази, продемонструвавши, що указ, про який йде мова, завдає неминучої та непоправної шкоди.