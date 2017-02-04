Беата Шидло: Позиція Польщі у справі санкцій проти Росії рішуча і незмінна

Прем’єрка Польщі Беата Шидло на неформальному саміті Європейського Союзу у Валетті заявила, що позиція Польщі відносно санкцій проти Росії є рішучою і незмінною. Очільниця польського уряду нагадала: санкції введено у відповідь на політику Росії і порушення нею міжнародного права.

Беата Шидло повідомила, що цю тему вона порушила на зустрічі прем’єр-міністрів Вишеградської групи (тобто Польщі, Чехії, Словаччини на Угорщини). «Усі мої колеги задекларували, що жодна з наших держав не пропонуватиме скасування санкцій відносно Росії. Якщо котрась інша держава в майбутньому висуне таку пропозицію, ми як Група узгоджуватимемо свою позицію», – сказала польська прем’єрка.

Глава польського уряду наголосила: поки не зміниться політика Кремля, не може бути мови про скасування санкцій. Досі у Вишеградській групі найгучніше проти санкцій висловлювалася Угорщина. Проте, угорська сторона ніколи не порушила європейської єдності в цій справі, інформує Польське радіо.