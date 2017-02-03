Житель Іспанії викинувся з донькою з вікна лікарні, намагаючись помститися дружині

У Мадриді чоловік викинувся з вікна разом з дочкою, розташованого на четвертому поверсі столичного госпіталю. В результаті падіння однорічна дівчинка і її батько загинули.

У такий спосіб 27-річний уродженець Чилі намагався помститися дружині. Пара посварилася прямо в палаті лікарні, після чого чоловік пообіцяв "вдарити в те місце, де буде найболючіше".

Втративши чоловіка і дочку, жінка розповіла, що її чоловік не міг довгий час знайти роботу. Тому він тривалий час перебував у депресивному стані.