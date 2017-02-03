Індійські шахраї заробили $550 мільйонів на любителях ставити "лайки"

Група шахраїв із розташованого в Індії штаті Уттар-Прадеш заробила на любителях "швидких грошей" в Мережі. Для отримання нагороди організатори фінансової піраміди пропонували всього лише ставити "лайки" на потрібних сторінках.

Тріо шахраїв представлялися як компанія, яка розкручує акаунти інших фірм в соціальних мережах. При цьому замість ботів злочинці пропонували взяти участь в процесі жителям Індії.

Для цього достатньо було сплатити передплату, вартість якої могла досягати 57,5 ​​тисячі рупій. Після цього за кожен "лайк" працівник отримував 5 рупій.