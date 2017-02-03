Білорусь збирається порушити кримінальну справу проти глави Россільгоспнагляду
Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив силовим відомствам країни порушити кримінальну справу проти глави Россільгоспнагляду Сергія Данкверта.
На думку президента, чиновник завдає шкоди білоруській державі, перешкоджаючи постачання білоруської продукції в Росію.
Як висловився Лукашенко, «всі ці Данкверт - люди зацікавлені. Вони самі є виробниками того чи іншого продукту або кришують».
У Россільгоспнагляді вже відповіли, що про доручення Лукашенка дізналися зі ЗМІ та відносяться до цього спокійно. Про це, зокрема, сказала прес-секретар відомства Юлія Мелано.
Останнім часом Россільгоспнагляд досить часто висловлює претензії до Білорусі.
Заяви Олександра Лукашенка кажуть про те, що відносини між Росією і Білорусією загострюються все більше. Таку думку висловив політолог Олексій Малашенко. Малашенко додав, що, якщо Москва і Мінськ не прийдуть до компромісу, то Лукашенко стане непередбачуваний для Росії.