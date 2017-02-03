Білорусь збирається порушити кримінальну справу проти глави Россільгоспнагляду

На думку президента, чиновник завдає шкоди білоруській державі, перешкоджаючи постачання білоруської продукції в Росію.

Як висловився Лукашенко, «всі ці Данкверт - люди зацікавлені. Вони самі є виробниками того чи іншого продукту або кришують».

У Россільгоспнагляді вже відповіли, що про доручення Лукашенка дізналися зі ЗМІ та відносяться до цього спокійно. Про це, зокрема, сказала прес-секретар відомства Юлія Мелано.

Останнім часом Россільгоспнагляд досить часто висловлює претензії до Білорусі.

Заяви Олександра Лукашенка кажуть про те, що відносини між Росією і Білорусією загострюються все більше. Таку думку висловив політолог Олексій Малашенко. Малашенко додав, що, якщо Москва і Мінськ не прийдуть до компромісу, то Лукашенко стане непередбачуваний для Росії.