Білорусь задумалась про вихід з Союзу з Росією

У Москві це пояснюють прагненням не допустити незаконний в'їзд через прозорі кордони з союзною державою громадян третіх країн.

Тим часом в самій Білорусі рішення оцінюють не настільки однозначно і звучать повідомлення про можливий вихід країни з партнерських організації з Росією.

Олександр Бортніков підписав свої накази про введення прикордонзони ще в кінці грудня, а указ Лукашенка про безвізовий п'ятиденний в'їзд для громадян 80 країн з'явився лише через два тижні. Тому судити про те, що було причиною, а що стало наслідком складно. У Кремлі тоді це рішення назвали внутрішньою справою Білорусі. А там офіційно на публікацію наказів глави ФСБ поки реагують стримано. Звучать побоювання на рахунок того, що дія нововведень торкнеться не тільки громадян третіх країн, а й самих білорусів. При цьому країна входить разом з Росією і Казахстаном в Митний союз, це накладає певні зобов'язання. На такому тлі з'являються повідомлення про бажання і навіть підготовку Мінська до "розлучення" з ОДКБ, Євразійським економічним союзом і можливо, навіть з вихід з Союзу з Росією. Про це пише з посиланням на свої джерела агентство Regnum.

Нагадаємо, у першій половині лютого запланована зустріч Володимира Путіна і Олександра Лукашенка. На ній серед іншого можуть обговорити і до цих пір не вирішене питання з цінами на газ. Правда, за деякими даними, відповіді з Мінська про узгодження зустрічі ще не було.