Ситуація в Україні буде однією з тем зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі

Причиною цього стала ескалація конфлікту на Донбасі. У цій справі висловився також Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Під час відкриття пленарного засідання польська євродепутатка Анна Фотиґа виступила з проханням, щоб Європейський парламент обговорив ситуацію в Україні. Однак, у зв’язку з цим, що прохання представлене було надто пізно, теми не включено до порядку засідання. Через кілька хвилин, керівник дипломатії ЄС Федеріка Моґеріні, яка брала участь у засіданні, заявила, що питання ескалації конфлікту в Україні буде обговорюватися в понеділок, так як цей пункт був доданий до порядку денного зустрічі міністрів закордонних справ.

Стурбованість з приводу загострення конфлікту висловив генсек НАТО Єнс Столтенберґ. Він звернувся з закликом до Москви вплинути на сепаратистів. Столтенберґ додав, що останнього тижня перемир’я неодноразово порушувалося.

У пресі з’явилися коментарі про те, що ескалація конфлікту не є випадковою, і що Владімір Путін перевіряє нового президента США, щоб дізнатися, як сильно він може дестабілізувати ситуацію в Україні, повідомляє Польське радіо.