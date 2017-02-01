Міноборони РФ заявляє про посилену активність своїх солдатів

Для керівника відомства Сергія Шойґу найважливішими будуть маневри «Захід-2017», які Росія організує спільно з Білоруссю. За словами Шойґу, у ході кожного з навчань необхідно використати бойовий досвід, який солдати здобули під час сирійської операції. Згідно з інформацією, наданою Шойгу, в зимовий період, у навчаннях братимуть участь, в основному, десантні війська, повітряні сили, військово-морський флот і війська повітряно-космічної оборони.

В останні роки Росія реалізує програму модернізації армії. Це відноситься як до заміни зброї, так і до збільшення числа контрактників.

Як відзначило Міністерство оборони Російської Федерації, проводиться зміцнення сил Південного і Західного військових округів. Це пов'язано з появою поблизу російських кордонів військ НАТО та розбудовою в Європі протиракетного щита США.