WikiLeaks опублікував особисті документи Фійона і Ле Пен

У блозі відомого сайту викриттів WikiLeaks були опубліковані посилання на кілька тисяч документів, що стосуються діяльності кандидатів у президенти Франції Франсуа Фійона і Марін Ле Пен.

В цілому були опубліковані близько 5 тисяч документів.

Нагадаємо, що раніше Фійон виявився в центрі скандалу через те, що під час своєї роботи в уряді Франції він найняв на посади помічників свою дружину і двох дітей. В результаті члени його сім'ї отримали від держави майже 1 млн євро у вигляді зарплат.

Ле Пен викрили в призначенні фіктивних співробітників, робота яких оплачувалася Європарламентом.