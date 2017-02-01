WikiLeaks опублікував особисті документи Фійона і Ле Пен

WikiLeaks опублікував особисті документи Фійона і Ле Пен

В цілому було опубліковано близько 5 тисяч документів.

Джерело: Відомості

У блозі відомого сайту викриттів WikiLeaks були опубліковані посилання на кілька тисяч документів, що стосуються діяльності кандидатів у президенти Франції Франсуа Фійона і Марін Ле Пен.

В цілому були опубліковані близько 5 тисяч документів.

Нагадаємо, що раніше Фійон виявився в центрі скандалу через те, що під час своєї роботи в уряді Франції він найняв на посади помічників свою дружину і двох дітей. В результаті члени його сім'ї отримали від держави майже 1 млн євро у вигляді зарплат.

Ле Пен викрили в призначенні фіктивних співробітників, робота яких оплачувалася Європарламентом.

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