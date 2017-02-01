Скандал:понад мільйон євро з державної скарбниці вибрала сімя Фійона

У Франції скандал довкола кандидата у президенти Франсуа Фійона розгорається пропорційно до сум, які, як твердять, отримали члени його родини.

За останньою публікацією дружина отримала не 500, а 900 тисяч, крім того ще двоє його дітей – як консультанти – 84 тисячі, плюс різні “дрібниці” – у сумі – понад мільйон євро з державної скарбниці.

“Я впевнений і незворушний. Чекаю на завершення розслідування. Та хочу сказати, що, наскільки відомо, в історії П‘ятої республіки, ми ніколи не бачили такої ситуації”, – заявив Франсуа Фійон, який уже впродовж кількох годин давав свідчення.

Розслідування розпочало управління по боротьбі з фінансовими злочинами, проведено обшук у кабінеті Фійона в Національній Асамблеї.