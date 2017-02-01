Марін Ле Пен незаконно "витягла" з Європарламенту 340 тисяч євро

340 тисяч євро відмовляється повертати Європарламенту лідерка французького “Національного фронту”. У Брюсселі кажуть, що Марін Ле Пен отримала гроші незаконно. Європейське бюро з питань боротьби із шахрайством розслідувало цю справу протягом двох років.

300 тисяч виплатили працівниці апарату “Національного фронту”, яка вважалася помічницею Ле Пен у Страсбурзі, а насправді постійно перебула вдома. Ще 40 тисяч євро – зарплата охоронця Ле Пен, якого оформили парламентським асистентом.

Термін виплати сплив ввечері у вівторок, і тепер до повного погашення боргу із депутатської зарплати Марін Ле Пен щомісяця утримуватимуть половину грошей.

Сама лідерка французьких ультраправих провину не визнає і пояснює усе підступами своїх політичних опонентів. Ле Пен поскаржилася до прокуратури Брюсселя на дії адміністрації Європарламенту.

Тим часом прокуратура Франції у грудні минулого року почала власне розслідування цієї справи.