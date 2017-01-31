У парламенті Франції проходять обшуки

Відносно дружини кандидата на президентських вибору Пенелопи Фійон раніше було відкрито попереднє розслідування за підозрою в привласненні державних коштів та приховування цього злочину.

Приводом для розслідування стала скандальна публікація французької газети Le Canard enchainé про те, що дружина політика вважалася на посаді його помічниці в парламенті і отримувала зарплату, при цьому нібито не працюючи. Про це повідомляє Reuters.