Генерал США: Україні треба дати можливість оборонятися

«Україна повинна мати змогу оборонятися; ця країна повинна зосередитися на внутрішніх реформах, проте вона витрачає гроші на підтримку дуже великої армії в польових умовах», - сказав в інтерв’ю Польському пресовому агентству (PAP) екс-командувач військ НАТО в Європі, генерал Філіп Брідлав.

Американський військовий нагадав, що ситуація в Україні складна. «Сили (сепаратистів) у Донбасі, у південно-східній частині країни, продовжують чинити тиск на лінію розмежування з Україною. Це змушує Україну тримати в польових умовах для оборони дуже велику армію», - підкреслив він.

«Все це дуже дорого обходиться, поглинає багато енергії українського народу. Нині Україна повинна зосередитися на внутрішніх реформах, саме про це йшла мова на Майдані. Важко проводити реформи, коли гроші витрачають на армію в польових умовах. Це погано. Вважаю, що такий тиск на Україну має на меті створення проблеми для уряду. Було би добре, якби ми знайшли рішення, аби Україна могла проводити реформи, яких потребує»,- сказав генерал.

У 2015 році Брідлав, який тоді ще був командувачем сил НАТО в Європі, казав, що Захід повинен розглянути будь-яку допомогу для України, у тому числі поставки зброї.

«Коли я займав свою посаду, моїм обов’язком було давати нашому уряду найкращі поради у військовій сфері. Я радив допомогти Україні в обороні, мова не йде про наступальні дії, а саме про можливість оборонятися. Про те, аби Україна стала для Росії „міцнішим горішком”. Я не змінив думки у цій справі», - зазначив Брідлав.

Генерал також прокоментував те, якою має бути політика Дональд Трампа щодо України. «Я переконаний, що Трамп призначив дуже розумних людей своїми радниками. Генерал Джеймс Маттіс, нині секретар Маттіс, я його добре знаю, є геніальною людиною. Він не вагатиметься давати найкращі поради у військовій сфері. Я переконаний, що такі особистості як генерал Маттіс і генерал Джозеф Данфорд, з яким я проходив службу у багатьох місцях, допоможуть президентові проводити правильну політику», - відзначив Брідлав.