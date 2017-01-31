Обама підтримав протести проти політики Трампа

Колишній президент США Барак Обама підтримав протести проти міграційних законів чинного американського лідера Дональда Трампа. За словами офіційного представника Обами Кевіна Льюїса, екс-глава США категорично не згоден з "дискримінаційним підходом до людей за релігійним принципом".

Обама також висловив схвалення громадянам, які діють так, щоб їх почула влади. "На кону американські цінності", - цитують ЗМІ слова колишнього президента.

Нагадаємо, Трамп підписав кілька указів, що посилюють імміграційну політику. Зміни торкнулися, перш за все, громадян Іраку, Ірану, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі та Судану. Для жителів цих країн встановлено 90-денна заборона на в'їзд до Сполучених Штатів. Прийом біженців з Сирії взагалі зупинено на невизначений термін, а програма розміщення біженців заморожена на 120 днів.