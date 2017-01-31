Кандидат на пост держсекретаря США готовий підтримати Україну і санкції проти Росії

Відзначається, що дана формальна, але необхідна процедура могла стати фатальною для Тіллерсона. Демократи контролюють 48 місць в Сенаті і могли заблокувати його кандидатуру, застосувавши правило, згідно з яким для припинення дебатів було б потрібно 60 голосів.

Однак в результаті дебатів Тіллерсона підтримали 56 сенаторів, 43 висловилися проти. Тепер його остаточне затвердження повинно бути винесено на голосування в Сенат найближчим часом.

Під час дебатів на обговорення виносились такі питання як сирійський конфлікт, американо-російські відносини, питання Криму. Тіллерсон заявив, що готовий підтримати надання смертоносної оборонної зброї Україні, а також висловився за збереження санкцій проти Росії.