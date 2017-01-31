В Австрії можуть заборонити мусульманський одяг, що повністю закриває обличчя

Законопроект про повну заборону у громадських місцях мусульманських жіночих головних уборів, які повністю закривають обличчя, розгляне у вівторок парламент Австрії.

Урядова ініціатива спричинила хвилю критики, однак міністри впевнені, що такі предмети одягу суперечать принципам європейського відкритого суспільства:

“Ми схвалили заборону на усі типи мусульманського одягу, що закриває обличчя. Це було непросте рішення. Були голоси “за” і “проти”. Однак коаліційному урядові потрібно виробити спільні дії”, – заявив федеральний канцлер Крістіан Керн.

Міністр закордонних справ Австрії Зебастіан Курц пропонував запровадити заборону ще півроку тому, однак тоді законопроект заблокувала Соціал-демократична партія.

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Sebastian Kurz

✔@sebastiankurz

Bin froh, dass das #Integrationsgesetz jetzt kommt!

7:59 PM - 30 Jan 2017



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“Заборонені антисоціальні символи, такі як бурка і нікаб, що закривають обличчя, а також поширення Корану салафітами”, – заявив Курц.

Окрім цих заборон також передбачені заходи електронного стеження за підозрюваними в екстремізмі: електронні браслети, прослуховування телефонних розмов, обов‘язкова реєстрація мобільних сім-карт.