Британці протестують проти візиту Дональда Трампа

Британська громадськість закликає прем‘єр-міністра Терезу Мей вплинути на американського президента. Кілька тисяч людей зібрались біля резиденції голови уряду у Лондоні, щоб висловити обурення указом Дональда Трампа про тимчасову заборону на в‘їзд до США громадян низки мусульманських держав.

“Заборона на в‘їзд в Америку для мусульман – це заборона для усіх біженців. Ми зібралися на Даунінґ-стріт, 10, щоб наш прем‘єр-міністр Тереза ​​Мей пояснила це президенту Трампу. У нас особливі відносини, їх треба використати, щоб сказати “стоп”, ухвалене ним рішення необхідно скасувати”, – каже учасниця протесту.

Петицію з вимогою скасувати державний візит президента США до Великої Британії підписапи понад півтора мільйона людей. Втім поки позиція британського прем‘єра незмінна.

“Я запросила президента Дональда Трампа відвідати Сполучене Королівство із державним візитом, і запрошення залишається в силі, – заявила Тереза ​​Мей.

Однак поки дата поїздки Трампа до Лондона офіційно не оголошена. Раніше у президента США виникла заочна суперечка із принцом Чарльзом щодо ставлення до змін клімату.