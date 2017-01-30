ЗМІ повідомили про ліквідацію головного ката ІДІЛ в Іраку

В Іраку ліквідували головного ката терористичного угрупування ІДІЛ, повідомляє Daily Mail.

Бойовика, якого називали Абу Сайяф, вважали одним з найбільш кровожерливих членів організації. За повідомленням видання, він обезголовив більше сотні людей і часто фігурував в пропагандистських записах ІД. Крім цього, він був ватажком сил терористичного угрупування в іракській провінції Найнава.

Обставини, при яких був знищений бойовик, не наводяться.