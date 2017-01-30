Більш як півмільйона англійців не хочуть бачити Трампа в своїй країні
Петиція з вимогою не допустити державного візиту президента США до Великобританії зібрала вже понад 500 тисяч осіб.
Під петицією з вимогою не допустити державного візиту президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до Великобританії підписалися вже понад 500 тисяч осіб.
Петиція була опублікована на сайті парламенту Великобританії. В даний час число підписів уже перевищило 550 тисяч. Щоб парламент розглянув петицію, вона повинна набрати 100 тисяч підписів.
Раніше Джеремі Корбін, лідер Лейбористської партії Великобританії, закликав своїх передплатників в соціальній мережі Facebook підписати цю петицію.