Більш як півмільйона англійців не хочуть бачити Трампа в своїй країні

Під петицією з вимогою не допустити державного візиту президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до Великобританії підписалися вже понад 500 тисяч осіб.

Петиція була опублікована на сайті парламенту Великобританії. В даний час число підписів уже перевищило 550 тисяч. Щоб парламент розглянув петицію, вона повинна набрати 100 тисяч підписів.

Раніше Джеремі Корбін, лідер Лейбористської партії Великобританії, закликав своїх передплатників в соціальній мережі Facebook підписати цю петицію.