Хілларі Клінтон-молодша взяла участь у протестах проти Трампа

Челсі Клінтон, дочка колишнього держсекретаря США і головної суперниці Трампа на виборах Хілларі Клінтон, взяла участь в протестах проти обраного президента і його указу про обмеження на в'їзд в країну. Мітинг пройшов у Нью-Йорку.

"Ні забороні, немає стіни", - написала Челсі на своїй сторінці в Twitter і доклала свою фотографію з мітингу. На знімку також можна розглядати плакат зі словами Love trumps hate ( "Любов перевершує ненависть", обігрується прізвище Трампа) - цей слоган використовувала Хілларі Клінтон під час своєї передвиборчої кампанії.

Дональд Трамп підписав указ "Про захист країни від в'їзду іноземних терористів". Згідно з ним громадянам Ірану, Іраку, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі та Судану заборонений в'їзд в США на 90 днів. Також цей указ призупиняє прийом біженців на 120 днів. Для біженців з Сирії ця заборона триває на невизначений термін. По всій Америці прокотилася хвиля протестів проти даного указу.