ЗМІ: В Канаді в мечеті влаштували стрілянину, є жертви

Три людини влаштували стрілянину під час молитви в мечеті в Канаді, повідомляють місцеві ЗМІ. Наразі відомо про 4 загиблих.

Поліція підтвердила інформацію про чотирьох загиблих і близько 10 поранених в мечеті в канадському Квебеку, повідомляють місцеві ЗМІ. Крім того, наголошується, що можливо правоохоронцям вдалося затримати 1 або 2 підозрюваних у скоєнні даного злочину.