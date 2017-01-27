Італія відправляє жінок на підводку (фото)

Італійський жіночий журнал "IO Donna" опублікував репортаж про перших жінок, допущених до служби на підводних човнах національних ВМС. Курсантки тільки повернулися з першого практичного походу, який вони скоїли на неатомному підводному човні італійського флоту S526 "Salvatore Todaro" німецького проекту 212А. Навчальних похід тривав 60 днів.

Таким чином Італія стала ще однією країною, в якій жінок допустили до служби на підводних човнах. Першою приклад всім подала Норвегія. Там, правда, пішли ще далі. Норвежка Крей Солвейг пройшла кар'єрний шлях від вахтенного офіцера і штурмана, а в підсумку в 1995 році стала першим в світі командиром підводного човна. Словейг командувала човном дев'ять років і пішла у відставку в 2004 році в званні капітана третього рангу.

Програми по підготовці жінок-підводників йдуть в таких країнах як Австралія, Канада, Данія, Швеція, Іспанія, проте не скрізь жінки дійсно там служать. У США на цю тему звернули уваги в зв'язку з нестачею чоловіків на потрібних посадах. Однак проти жінок на підводних човнах висловилися дружини офіцерів-підводників, які побоюються, що довготривале перебування в умовах обмеженого простору підводного човна сприяє тісному спілкуванню між чоловіками і жінками.

Якщо в підводному флоті жінки ще залишаються рідкістю, то на містках надводних кораблів вже все частіше звучать команди, що віддаються жіночим голосом.

Так в 2009 році першою жінкою-командиром корабля ВМС Канади стала командор Джозі Куртц, якій довірили командування фрегатом "Галіфакс", а в 2011 році командиром фрегата "Портленд" британського військово-морського флоту Її Величності, була призначена 39-річна капітан-лейтенант Сара Уест. Відразу після призначення їй було присвоєно звання капітана третього рангу. Правда, рівно через три роки вона була звільнена з посади капітана корабля за інтрижку з одруженим підлеглим.