Лісовими пожежами у Чилі цілковито знищено містечко Санта-Ольга, що у центрі країни

Один місцевий мешканець загинув. З листопада це вже 9 чилієць, смерть якого настала внаслідок лісових пожеж.

За словами мера, через надто сильний вогонь у Санта-Ользі, минулої ночі місто залишили навіть пожежники.

Пожежі цього літа у Чилі вважаються найбільш нищівними у новітній історії країни.

Станом на середу в Чилі тривало 85 пожеж на загальній площі близько 200 тисяч гектарів, що понад удвічі більше, ніж площа Києва.