Лісовими пожежами у Чилі цілковито знищено містечко Санта-Ольга, що у центрі країни
За офіційними даними, у Санта-Ользі згоріло півтори тисячі будинків, у яких мешкало від шести до семи тисяч людей.
Один місцевий мешканець загинув. З листопада це вже 9 чилієць, смерть якого настала внаслідок лісових пожеж.
За словами мера, через надто сильний вогонь у Санта-Ользі, минулої ночі місто залишили навіть пожежники.
Пожежі цього літа у Чилі вважаються найбільш нищівними у новітній історії країни.
Станом на середу в Чилі тривало 85 пожеж на загальній площі близько 200 тисяч гектарів, що понад удвічі більше, ніж площа Києва.