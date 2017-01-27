В Австралії під час авіашоу в річку впав літак

У День Австралії в місті Перт, що на заході континенту, сталася надзвичайна подія під час авіашоу. Там впав легкомоторний літак.

Кадри аварії змогли зняти численні глядачі. На записі видно, як повітряне судно втрачає управління, входить в піке і на повному ходу падає в річку.

Пілот і його напарниця загинули. Серед глядачів, на щастя, постраждалих немає. Про причини аварії поки не повідомляється. Відомо лише, що пілот, який знаходився за штурвалом, був досвідченим льотчиком.

Це авіашоу традиційно проводиться 26 січня - в День Австралії. У 1788 році в цей день був проголошений британський суверенітет над східним узбережжям материка.