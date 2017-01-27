ЗМІ: Трамп підготував указ про скасування антиросійських санкцій

Зокрема, така інформація з'явилася в Twitter-акаунті наукового співробітника аналітичного центру Atlantic Council.

"Джерела повідомляють, що в адміністрації Трампа підготували наказ президента про зняття санкцій відносно Росії", - написав він. Також він додав, що переговори РФ, США і Великобританії заплановані на 28 січня.

Крім цього, аналогічний запис з'явився в Twitter співробітниці видання Politico.

"Кілька джерел повідомляють про те, що відповідно до указу санкції будуть скасовані в односторонньому порядку", - зазначила вона.

Нагадаємо, США, Канада і ЄС ввели санкції проти Росії в 2014 році. Тоді список обмежувальних заходів стосувався кількох фізичних осіб, потім були прийняті секторальні обмежувальні заходи, що зачіпають цілі галузі економіки. Відзначимо, у відповідь Росія обмежила імпорт продовольчих товарів з країн, які ввели у відношенні неї санкції, повідомляє РЕН.ТВ.