Горбачов: Все виглядає так, ніби світ готується до війни

Екс-президент СРСР Михайло Горбачов написав статтю для видання Time, в якій окреслив основні світові проблеми. На його думку, ситуація, що склалася, дуже небезпечна, і з боку складається враження, що політичні діячі спантеличені і розгублені. Горбачов упевнений, що першочерговими проблемами в даний час є мілітаризація політики і нова гонка озброєнь.

"Запобігання цієї руйнівної гонки повинне стати нашим ключовим пріоритетом", - пише екс-президент.

Так, за його словами, в Європу стягується все більше військових, танків і бронетранспортерів. В результаті - зближення військ РФ і НАТО, які раніше перебували на великій відстані один від одного.

"Тепер зблизилися так, ніби хочуть розстріляти один одного в упор", - помічає Горбачов.

При цьому державні бюджети ледве дозволяють фінансувати базові соціальні потреби, а витрати на військові гулузі весь час продовжують рости.

"У центрі уваги знову повинне бути завдання запобігання війни, припинення гонки озброєнь і скорочення арсеналів зброї. Необхідно домовитися не тільки в питанні кількості ядерної зброї і максимальних показників, але і в питаннях протиракетної оборони і стратегічної стабільності", - зазначає політик в статті.

При цьому Михайло Горбачов закликав членів РБ ООН зробити перший крок для запобігання можливої ​​війни. Він запропонував провести нараду Ради Безпеки на рівні глав держав і прийняти резолюцію, яка б ухвалила, що ядерна війна є неприйнятною.

"Я думаю, що ініціатива ухвалення такої резолюції повинна виходити від Дональда Трампа і Володимира Путіна - від президентів двох країн, яким належить 90% світових запасів ядерної зброї і які в зв'язку з цим несуть особливу відповідальність", - додав він.