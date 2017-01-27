Трамп просить конгресменів поквапитись

Американський президент Дональд Трамп у четвер звернувся до однопартійців у Філадельфії, штат Пенсильванія.

Він звітував про підписані за перший тиждень управління країною документи і закликав республіканців у Конгресі діяти швидше, аби проекти невідкладно втілилися у життя.

Ідеться про побудову кордону із Мексикою, відмову від ухваленої попереднім президентом реформи системи охорони здоров‘я Obamacare, зниження податків тощо.

Під час виступу Трампа у Філадельфії тисячі американців вийшли на вулиці міста, аби висловити невдоволення політикою нового президента. Учасники акції не згодні з лідером країни у практично всіх найактуальніших питаннях — щодо міграції, екології, абортів, охорони здоров‘я тощо. Нам важливо та необхідно донести нашу думку, говорять демонстранти.