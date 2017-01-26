У Нью-Йорку заарештовано актора Шайя ЛаБафа

Кілька днів тому Шайя ЛаБаф і його друзі встановили в Нью-Йорку камеру, на яку будь-який бажаючий міг сказати фразу «Він не розділить нас». Малося на увазі, що ці слова адресовані Дональду Трампу. Першим участь у проекті взяв Джейден Сміт, син Вілла Сміта.

Біля камери чергував загін поліцейських. Вони спостерігали, поки актор не накинувся на чоловіка, який сказав на камеру щось не те. Шайа ЛаБаф був заарештований, проте акція продовжилася.