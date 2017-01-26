Мадлен Олбрайт заявила про готовність стати мусульманкою через Трампа

Колишній держсекретар США демократ Мадлен Олбрайт заявила, що протестуватиме проти посилення новим американським лідером Дональдом Трампом імміграційної політики.

Як вона написала в своєму офіційному мікроблозі в "Твіттері", в знак протесту вона готова прийняти іслам.

"Я була вихована католичкою, пізніше перейшла в Єпископальну церква, а згодом виявила, що моя сім'я була іудейської віри. Я готова прийняти іслам з міркувань солідарності", - сказано в статті.