Пошукова операція на місці сходження лавини в Італії завершена: 29 загиблих

В Італії завершена пошукова операція на місці входу лавини, що обрушилася на готель. Як інформує телеканал "РАІ-ньюз-24", кількість загиблих склала 29 осіб.

Розслідування обставин трагедії триває.

Нагадаємо, 18 січня на готель "Рігопьяно", розташований в районі гірського масиву Гран-Сассо, зійшла лавина. У момент події в будівлі перебували 40 осіб, вижити вдалося лише дев'ятьом.