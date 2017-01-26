Пошукова операція на місці сходження лавини в Італії завершена: 29 загиблих
У момент події в будівлі перебували 40 осіб, вижити вдалося лише девятьом.
В Італії завершена пошукова операція на місці входу лавини, що обрушилася на готель. Як інформує телеканал "РАІ-ньюз-24", кількість загиблих склала 29 осіб.
Розслідування обставин трагедії триває.
Нагадаємо, 18 січня на готель "Рігопьяно", розташований в районі гірського масиву Гран-Сассо, зійшла лавина. У момент події в будівлі перебували 40 осіб, вижити вдалося лише дев'ятьом.