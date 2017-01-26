ЗМІ: Трамп має намір зупинити прийом біженців у США на 120 днів

Президент США Дональд Трамп найближчим часом має намір підписати указ, який зупинить прийом біженців в США на 120 днів, повідомляє РЕН.ТВ. Заборона торкнеться біженців з Сирії, а також вимушених переселенців. При чому, сирійцям доступ в США буде закритий безстроково.

Крім того, повідомляється, що буде припинена видачі віз громадянам Сирії, Сомалі, Іраку, Ірану, Ємену, Лівії та Судану терміном на 30 днів.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп підписав укази про початок будівництва стіни на кордоні з Мексикою і про посилення контролю за нелегальною міграцією. Напередодні інавгурації президента США тисячі людей, незадоволених, зокрема, міграційною політикою Трампа, взяли участь в акціях протесту по всій країні.