США: демократи створюють штаб для боротьби з Трампом

Демократична партія США створює "бойовий штаб" для боротьби з президентом Дональдом Трампом, повідомляють ЗМІ. Очолює цей проект Зак Петканас, який в передвиборному штабі Хілларі Клінтон займався питаннями інформаційної пропаганди.

Відзначається, що під керівництвом Петканаса вже зібрані "два десятка оперативників". В їх завдання увійде викриття конфліктів інтересів країни і Трампа, пошук зв'язків з Росією, захист спадщини Обами.

Нагадаємо, 20 січня відбулася інавгурація, в ході якої Трамп прийняв президентські повноваження.