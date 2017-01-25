Покупець випадково влаштував пожежу в китайському магазині феєрверків. Є загиблі

У китайській провінції Хунань сталося загоряння в магазині піротехніки. Про це повідомляє CGTN.

За даними телеканалу, полум'я спалахнуло в результаті того, що один з покупців випадково запалив вогонь поруч з продукцією.

Стверджується, що в результаті загинули шість осіб. Агентство інформує, що інцидент стався вчора ввечері. У повідомленні сказано, що пожежа сталася через те, що покупці запустили феєрверки, що призвело до займання складського приміщення з піротехнічними виробами. Займання супроводжувалося вибухами.