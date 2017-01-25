Марк Цукерберг відповів, чи буде балотуватися в президенти США

Марк Цукерберг відповів, чи буде балотуватися в президенти США

Засновник знаменитої соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг дав відповідь на питання про те, чи буде він балотуватися в президенти США.

Джерело: Відомості

"Ні", - коротко поінформував Цукерберг.

Як пише портал BuzzFeed, він також заявив про те, що зосереджений на розвитку Facebook і на роботі над фондом Chan Zuckerberg Initiative.

Раніше ряд ЗМІ повідомив, що Марк Цукерберг може взяти участь в гонці за президентське крісло в 2020 році.

Нагадаємо, в грудні 2015 року у засновника Facebook і його дружини Прісцилли Чан народилася дочка.

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...