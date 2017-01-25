Марк Цукерберг відповів, чи буде балотуватися в президенти США
Засновник знаменитої соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг дав відповідь на питання про те, чи буде він балотуватися в президенти США.
"Ні", - коротко поінформував Цукерберг.
Як пише портал BuzzFeed, він також заявив про те, що зосереджений на розвитку Facebook і на роботі над фондом Chan Zuckerberg Initiative.
Раніше ряд ЗМІ повідомив, що Марк Цукерберг може взяти участь в гонці за президентське крісло в 2020 році.
Нагадаємо, в грудні 2015 року у засновника Facebook і його дружини Прісцилли Чан народилася дочка.