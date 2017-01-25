Збройні сили Японії підняли в повітря винищувачі через російські бомбардувальники

Повітряні сили самооборони Японії підняли в повітря винищувачі в зв'язку з прольотом трьох російських бомбардувальників Ту-95 над Японським морем і навколо Японського архіпелагу.

Про це пише DW.com.

На сайті відомства опублікована карта з маршрутом польоту російських бомбардувальників і їх фото. Два з них попрямували на південь до острова Окінава, облетіли навколо території країни, після чого повернулися в Росію ввечері того ж дня.

Повітряний простір Японії РФ не порушувала, йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Раніше ВПС США заявляли про небезпечне зближення російського винищувача з їх літаком-розвідником. Крім того, в порушенні повітряного простору Росію звинувачували Естонія, Туреччина та Ізраїль.