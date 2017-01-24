Групове зґвалтування транслювали наживо

У Швеції розслідують справу про онлайн-трансляцію групового зґвалтування у Facebook, яке відбулося у місті Упсала. Про сумнівне відео, поширене наживо у закритій групі в соцмережі, поліцію повідомила користувачка Йозефін Лундґрен. За її словами, трансляцію дивилися близько 60 осіб.

Після отриманого дзвінка правоохоронці виявили на одній з квартир майже непритомну жінку і трьох чоловіків – віком від 19 до 25 років.

“Одну особу було затримано за спеціальною статтею шведського законодавства, що передбачає високу вірогідність висунутих підозр. Двоє інших – теж підозрювані, але сумнівів щодо них більше”, – повідомив головний прокурор Маґнус Берґґрен.

Ще один свідок розповів поліції, нібито, пізніше з‘явилося інше відео, в якому жертва зґвалтування заперечувала, що це було проти її волі. Але слідчі вважають, що цю заяву її змусили зробити.

“Я не здивована, такою є наша реальність. За наявності можливостей та необхідного обладнання, як от смартфону і камери, такі речі відбуваються нерідко. Алкоголь, наркотики чи потреба у визнанні, призводять до того, що ці випадки з‘являються в інтернеті”, – зауважила кримінолог Марія Дуфва.

Функція, що дає змогу транслювати наживо різні події, Facebook запровадив у 2015 році. Нею часто користуються медіа для висвітлення тем у режимі реального часу. Однак після появи низки відео зі сценами насильства, соцмережу закликають до жорсткішого контролю за контентом.