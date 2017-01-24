ЦРУ очолив прихильник «сильної відповіді» на російські кібератаки республіканець Майкл Помпео

Всі формальності дотримані і на чолі ЦРУ тепер стоїть 52-річний випускник Військової академії у Вест-Пойнті, засновник компанії Thayer Aerospace і юрист з докторським ступенем Гарварда по праву. В середині листопада Помпео отримав пропозицію від Трампа очолити розвідуправління і це - незважаючи на те, що в ході республіканських праймеріз сам він підтримував суперника нинішнього президента - сенатора від Флориди Марко Рубіо. Трамп тоді сказав: «Помпео був єдиним хлопцем, якого він розглядав на цю посаду».

На слуханнях під час обговорення його кандидатури пару тижнів назад, Помпео заявив, що Росія «агресивно відновлює свої позиції» в світі, «вторглася на Україну, загрожує Європі і майже нічого не робить для сприяння розгрому ІДІЛ». (цитата з РІА Новини). У комітеті Сенату з розвідки називали Помпео «невідповідним для роботи в ЦРУ» через те, що він нібито схвалює агресивні методи, які можуть докорінно підірвати права і свободи».

Новий директор ЦРУ, який змінив на цій посаді Джона Бреннана, плюс до всього є послідовним критиком укладеної Обамою ядерної угоди з Іраном і був проти закриття в'язниці Гуантанамо.