Ангела Меркель: Незабаром може настати нова історична епоха

За словами канцлера Німеччини Ангели Меркель, деякі лідери мріють про повернення до «маленького світу» і займаються популізмом.

Тим часом, краще створювати умови для відкритої взаємодії. Напередодні глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сказав, що з обранням Дональда Трампа на пост президента США «старий світ 20-го століття остаточно завершений. І тепер потрібно готуватися до складних непередбачуваним часів».