Ангела Меркель: Незабаром може настати нова історична епоха

Ангела Меркель: Незабаром може настати нова історична епоха

Деякі лідери мріють про повернення до «маленького світу».

Джерело: Відомості

За словами канцлера Німеччини Ангели Меркель, деякі лідери мріють про повернення до «маленького світу» і займаються популізмом. 

Тим часом, краще створювати умови для відкритої взаємодії. Напередодні глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сказав, що з обранням Дональда Трампа на пост президента США «старий світ 20-го століття остаточно завершений. І тепер потрібно готуватися до складних непередбачуваним часів».

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