Сенат США підтримав кандидатуру Рекса Тіллерсона на посаду державного секретаря

Комітет Сенату США із закордонних справ підтримав кандидатуру Рекса Тіллерсона на посаду державного секретаря. Тепер за нього має проголосувати уся верхня палата Конгресу, де Республіканська партія має більшість.

Раніше під час слухань у комітеті екс-голова ExxonMobil заявив, що підтримує надання Україні смертоносної зброї оборонного характеру, а також виступає за збереження чинних санкцій проти Кремля. Також він зазначив, що Росія і США стикаються зі спільними терористичними загрозами.

Тим часом конгресмена від штату Канзас Майкла Помпео затверджено новим директором Центрального розвідувального управління (ЦРУ). На слуханнях у профільному комітеті він заявив, что Москва “агресивно відновлює свої позиції” у світі. Помпео звинуватив Росію у “вторгненні та окупації” українських територій, а також у тому, що вона “загрожує Європі і майже не бореться із угрупованням ІДІЛ”, повідомляє Євроньюс.