У Мережі обговорюють шокуюче фото, на якому батько з дитиною на руках іде по тонкому льоду

"Це був самий безглуздий вчинок, який мені коли-небудь доводилося спостерігати", - пишуть користувачі Мережі.

Рятувальники звинувачують батька в тому, що він наражає на небезпеку своє життя і життя малюка.

Берегова охорона графства Норфолк просить мешканців бути обережними і не ходити по тонкому льоду.

"Якщо ви побачите когось, хто намагається на ньому прогулятися, будь ласка, негайно зателефонуйте рятувальникам", - сказано в повідомленні.

Свідок цього інциденту сказала: "Це був самий безглуздий вчинок, який мені коли-небудь доводилося спостерігати".

За даними служби, раніше на цьому озері під лід провалилися і потонули двоє підлітків.