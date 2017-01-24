У Мережі обговорюють шокуюче фото, на якому батько з дитиною на руках іде по тонкому льоду
Британська берегова охорона опублікувала фото у "Фейсбуці", на якому чоловік з дитиною на руках йде по тонкому льоду.
"Це був самий безглуздий вчинок, який мені коли-небудь доводилося спостерігати", - пишуть користувачі Мережі.
Рятувальники звинувачують батька в тому, що він наражає на небезпеку своє життя і життя малюка.
Берегова охорона графства Норфолк просить мешканців бути обережними і не ходити по тонкому льоду.
"Якщо ви побачите когось, хто намагається на ньому прогулятися, будь ласка, негайно зателефонуйте рятувальникам", - сказано в повідомленні.
Свідок цього інциденту сказала: "Це був самий безглуздий вчинок, який мені коли-небудь доводилося спостерігати".
За даними служби, раніше на цьому озері під лід провалилися і потонули двоє підлітків.